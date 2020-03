Coronavirus e calo inquinamento, il centro meteo: "Legati solo parzialmente"

Il coronavirus ha fermato l'inquinamento in Emilia-Romagna. Vero, ma solo a metà. Per il centro meteo Emilia-Romagna è un dato in chiaroscuro quello da leggere in merito all'abbassamento di gas serra e inquinanti atmosferici in conseguenza dei provvedimenti governatividi limitazione alla circolazione. Nella sua analisi, il centro meteo pone a confronto la val padana con la regione emiliano-romagnola.

"L’azione delle perturbazioni transitate a inizio Marzo -si legge- ha inciso particolarmente sulla nostra regione, con un abbassamento dei livelli di inquinanti. A questo si è probabilmente unito, negli ultimi giorni, un contributo dovuto alla riduzione del traffico". Sebbene comunque un parziale effetto si noti, spiega il Cmer, "le PM10 e le PM2.5 ancora mostrano una tendenza all’aumento".