Coronavirus, il ministro Boccia ai sindaci: "No a iniziative non concordate". Merola: "Attenersi alle indicazioni"

No a iniziative non concordate, è in sostanza quanto raccomanda il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia che il Virginio Merola ha inviato a tutti i sindaci del territorio metropolitano: "Ribadisco che in questo momento è necessario attenersi alle indicazioni del Ministro e non assumere iniziative autonome difformi tra un Comune e l’altro. Tutti i sindaci sono tenuti a raccordarsi nelle sedi già attive a livello regionale e metropolitano", scrive il primo cittadino.

Ieri il ministro aveva dichiarato che "Agire in maniera autonoma, senza un raccordo nazionale, rischia soltanto di creare caos e disinformazione - e - quando il Paese è unito e agisce in maniera responsabile di fronte alle emergenze si trovano sempre".

