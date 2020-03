Coronavirus, ministro Spadafora: “Verso divieto assoluto di attività all’aperto"

“Credo che nelle prossime ore bisognerà prendere in considerazione la possibilità di un divieto completo anche all’attivita’ all’aperto. Quando abbiamo lasciato questa opportunità, lo abbiamo fatto perchè la comunità medico scientifica ci diceva di dare la possibilità a molte persone di correre anche per altre patologie sanitarie. Ma l’appello generale era quello di restare a casa: se non viene ascoltato saremo costretti a porre un divieto assoluto“. Lo ha detto al Tg1 il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, intervista riportata dall'agenzia Dire.

Se, da un lato, le strade delle nostre città, Bologna compresa, appaiono deserte, ci sono diverse "defezioni" e numerose denunce da parte delle forze dell'ordine.

Il 18 marzo ad esempio un gruppo di uomini tra i 24 e i 56 anni si sono ritrovati per una partita di calcio e sono stati fermati da una volante dela polizia, al giardino Arpad Weisz di via Mainoldi. Un paio di giorni fa è toccato ai partecipanti a un pic-nic essere sanzionati, e così anche per una festa di compleanno.

Spadafora aggiunge: “Ritengo che la serie A possa riprendere a giocare il 3 maggio, almeno e’ quello che speriamo. Poi valuteremo se a porte aperte o chiuse, questo dipendera’ dalla situazione. A questo si aggiungeranno le varie competizioni ineternazionali, come la Champions League e l’Europa League, che si incroceranno con il nuovo calendario”.