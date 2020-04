Coronavirus, ministro della salute Speranza: "Limitazioni prorogate fino al 13 aprile"

Come era immaginabile, le limitazioni per per arginare la diffusione del coronavirus saranno prorogate "fino al 13 aprile". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato di oggi 1 aprile.

"Mai come in queste ore, non è il momento delle divisioni. Come ha ricordato ancora una volta nei giorni scorsi il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, unità e coesione sociale sono indispensabili in queste condizioni" ha detto Speranza, nel mondo "il numero dei contagiati da questo virus corre velocemente verso il milione di casi. L'economia frena, mentre le nostre città sono quasi ferme. Sembrava impossibile, eppure in poche settimane sono radicalmente cambiate le nostre abitudini consolidati stili di vita. Credo che ciascuno di noi non dimenticherà mai queste giornate".

Le restrizioni resteranno "per qualche altra settimana. Penso almeno fino a Pasqua", aveva annunciato il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, durante la diretta Facebook insieme al commissario regionale per l'emergenza Sergio Venturi.

Ieri 31 marzo, in una circolare il Ministero dell'Interno ha concesso la passeggiata con i figli minori, anziani e disabili. Naturalmente deve essere rispettato il divieto generale di assembramento e si deve mantenere come "la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona".

