Coronavirus, ancora positiva dopo 2 mesi: la modella bolognese verso il 7° tampone

Positiva al Coronavirus dopo due mesi. Bianca Dobroiu, 22 anni, studentessa e modella bolognese, è la paziente 1 di Bologna. Tornata da Milano, i primi di marzo si era sentita male e era stata ricoverata. Ora la sua storia potrebbe diventare un caso medico: dopo quasi due mesi è ancora positiva, dopo 6 tamponi, il prossimo sarebbe il 30 aprile. La sua storia clinica l'aveva raccontata in un video postato sul suo profilo Facebook.

Al momento sarebbe asintomatica e in isolamento. "Dopo 52 giorni, ecco il nuovo risultato. - ha scritto in um post il 18 aprile - Beh nuovo non è perché non è mai stato diverso da così da quasi due mesi ormai. Ma ci ho sempre dato poco peso alla fine ed ho aspettato che cambiasse qualcosa. Sembra però che non sta cambiando proprio nulla e la cosa ad oggi mi spaventa un pochetto. Non è normale tutto questo, e ancor di più se io dal 10 di marzo non ho più alcun sintomo. Fisicamente è come se non avessi nulla, proprio zero assoluto. Certo sono debole a volte, ma dopo due mesi chiusa in camera penso sia anche una cosa normale .. non e che come cosa faccia poi tanto bene fisicamente. Oltre a questa stanchezza a tratti, non ho più nemmeno male a un dito da un mese e un po’ , nonostante ciò però continuo a non riprendermi, continuo a risultare positiva. Ma tutto questo è normale?

Vorrei davvero capire se qualcuno è a conoscenza di qualche caso simile, di qualcuno che mi potrebbe dare una risposta un po’ sensata".