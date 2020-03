Coronavirus, al Sant'Orsola "ottimizzare tempo e percorsi" per il trasferimento dei defunti

L'emergenza coronavirus, a Bologna, comporta tragicamente anche la necessità di "ottimizzare ed economizzare tempo e percorsi" per il trasferimento dei defunti all'interno del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi.

Il Comune, con un provvedimento approvato dall'area Welfare. spiega che Sant'Orsola e Fondazione Catis, che gestisce il trasferimento delle salme nell'ambito della struttura ospedaliera, pochi giorni fa hanno espresso al Comune la "necessità di velocizzare il più possibile i flussi e le tempistiche dei trasporti in ambulanza", soprattutto fra l'area Malpighi e l'area Sant'Orsola, "di giorno e di notte, a fronte dell'emergenza data da Covid-19". Inoltre il Policlinico "ha presentato, per il trasferimento dei defunti dai padiglioni 1 e 2 alla camera mortuaria del padiglione 18, un percorso viario parte su pubblica via e parte in area interna del Policlinico".

Quindi "a fronte della crescente diffusione dell'emergenza Covid-19, risulta necessario ed urgente per il Comune- si legge nella determina- provvedere ad autorizzare il servizio del trasferimento interno" dei defunti "anche su pubblica via" per ottimizzare "ed economizzare tempo e percorsi" garantendo comunque "sicurezza, igienicità e salubrità necessari". Nel dare questa autorizzazione, Palazzo D'Accursio prescrive che siano "rigorosamente e scrupolosamente rispettate tutte le prescrizioni sanitarie, di igiene, salubrità e sicurezza dettate dalla pandemia Covid-19". Ma ci sono anche alcuni vincoli aggiuntivi: ad esempio l'utilizzo di un veicolo con il piano di carico "nettamente separato dal posto di guida del conducente, rivestito internamente da materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile". Altre prescrizioni riguardano la pulizia e disinfezione dei mezzi. (dire)