Coronavirus, feretri da Piacenza al cimitero di Molinella. Il sindaco: "Noi pronti a tendere la mano"

I decessi causati dal coronavirus sono oramai migliaia e, nella tragedia, è ormai emergenza sepolture. Oggi 26 marzo, nel forno crematorio Anèmos, presso il Cimitero di Molinella (gestito dal gruppo Secif (società di cui il comune ha una quota in società con il Comune di Argenta, Comune di Fiscaglia, Comune di Ostellato, Ostellato, Comune di Portomaggiore), sono giunti alcuni feretri provenienti da Piacenza.

"Sono i primi e molto probabilmente non saranno gli ultimi - ha scritto in una nota il sindaco di Molinella Dario Mantonvani - come sindaci del territorio, in collaborazione con gli operatori, abbiamo deciso di rendere disponibile la struttura per le persone e i territori che, in questo momento, hanno bisogno di aiuto. È un piccolo segnale che diamo, consapevoli della drammaticità di questa fase storica e senza cambiare la natura dei nostri paesi: pronti a tendere la mano e solidali verso chi è in difficoltà".