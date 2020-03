Coronavirus, parrucchiere aperto e clienti dentro: tutti denunciati

Cliente e negozioanti denunciati, oltre al rischio della sospensione della licenza. Serranda abbassate a forza in via Tiarini, dove un barbiere è stato fatto chiudere dopo diverse segnalazioni. Al momento del controllo della polizia, nel locale si trovavano cinque persone, ovvero un collaboratore del titolare, straniero classe 1997, e quattro clienti. Dopo averli identificati, i poliziotti hanno proceduto con la denuncia per violazione dell'ordinanza anti-coronavirus per tutti gli occupanti del locale, e segnalato il tutto alla prefettura per l'eventuale sospensione della licenza al gestore.

