Coronavirus, l'ospedale di Bazzano ospiterà pazienti "non covid-19", chiuso il pronto soccorso

L'ospedale Dossetti di Bazzano diventerà invece una struttura sanitaria dedicata solo ai non-covid, accoglierà cioè pazienti anche da altri ospedali bolognesi impegnati sull'emergenza coronavirus. A spiegarlo è il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, sulla sua pagina Facebook. Restano operative le attivita ordinarie, ma "il Pronto soccorso sarà temporaneamente chiuso all'utenza esterna, visto che nelle ultime settimane la quasi totalità degli accessi è stata per verifiche di positività al covid19", quindi per tutte le necessità di pronto soccorso si farà riferimento all'ospedale Maggiore. "Restano a disposizione sul territorio con personale locale per interventi di urgenza le auto mediche e le ambulanze del 118" continua Ruscigno.

Una "scelta non facile, ma necessaria per recuperare posti letto nei principali ospedali di Bologna per fronteggiare l'emergenza, visto che il Dossetti potrà ospitare in degenza pazienti non covid19 provenienti da altri ospedali della rete", sottolinea il sindaco "all'ingresso dell'ospedale, prima dell'accesso anche agli spazi dei ricoverati, viene fatto un controllo su tutti, temperatura corporea e stato di salute generale".

Il sindaco di Valsamoggia ci tiene quindi a ringraziare "tutto il personale per lo straordinario lavoro di questi giorni, svolto in condizioni molto difficili, e per questo nuovo periodo, decisivo nella lotta contro il virus. A tutti noi il compito di aiutarli rispettando rigorosamente le regole che ci hanno dato".





