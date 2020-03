Coronavirus, 73 pazienti negli ospedali di Bologna. Il Bellaria sarà il primo covid-19

Il Bellaria è pronto per diventare il primo ospedale Covid-19 dell’area bolognese: 13 letti di terapia intensiva attivi dal 13 marzo e altri 16 pronti entro una settimana.

Una riconversione che – si legge in una nota congiunta dell'Ausl. e del Sant'Orsola – una volta approvata da parte della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana, approvazione che arriverà domani, rappresenterà la prima tappa del piano di rimodulazione complessiva della rete ospedaliera bolognese. Il Piano prevede azioni graduali di creazione di posti letto covid di terapia intensiva, sub intensivi, per pazienti ad alto rischio e per pazienti a basso rischio.Tutti gli interventi chirurgici urgenti riguardanti le specialità del Bellaria verranno comunque sempre garantiti.

Cosa prevede il piano di riorganizzazione

Il piano di riorganizzazione prevede anche la predisposizione nelle prossime settimane di un intero padiglione del Policlinico S. Orsola interamente dedicato ai pazienti positivi al virus. Inoltre anche gli ospedali della cintura saranno in parte riconvertiti per potere assorbire parte dell’attività del S. Orsola e per dedicare spazi alla gestione dei pazienti positivi al coronavirus ma che non necessitano di cure intensive.

Entro la prossima settimana inoltre anche al S. Orsola, come in altri ospedali della Regione, verrà montata dalla Protezione Civile una tenda adiacente al Pronto Soccorso per creare un’area di pre-triage per isolare i sospetti casi di persone positive e dedicare loro un percorso specifico.

Quanti sono e dove i pazienti positivi

Attualmente i pazienti ricoverati tra gli ospedali dell'azienda Usl e il Sant'Orsola sono 73. Sono nove i pazienti positivi ricoverati presso gli ospedali dell’Azienda Usl di Bologna. Nel dettaglio: otto presso l’Ospedale Maggiore (in Terapia Post Intensiva) e uno presso l’Ospedale di San Giovanni in Persiceto (Medicina).

Sono 40 i pazienti positivi ricoverati presso le Malattie Infettive del Policlinico Sant'Orsola. Gli uomini sono 27, di cui: sei residenti a Bologna, sei a Medicina, due a S. Lazzaro di Savena, uno ad Anzola Emilia, 1 a Granarolo, uno a Pianoro, uno a Budrio, uno a Casalecchio di Reno, uno a Imola, due a Valsamoggia, uno a Lama Mocogno (MO), uno a Piacenza, uno a Dorno (PC), uno a Villanova sull'Arda (PC) e uno A Fiorenzuola d'Arda (PC).

Le donne ricoverate sono 13: sei residenti a Bologna, una a Castel S. Pietro, una a Medicina, due a Pianoro, una a Castenaso, una a Budrio e una a Podenzano (PC).

Sempre al Sant'Orsola, ma in terapia intensiva, 16 pazienti: 12 uomini, di cui sette residenti a Piacenza, uno a Rottofreno (PC), uno a Podenzano (PC), uno a Gossolengo (PC), uno a S. Martino in Rio (RE) e uno a Medicina; quattro donne, di cui tre residenti a Piacenza e una a Grizzana Morandi.

Otto sono in rianimazione: sei uomini, di cui uno residente a Bologna, uno a Medicina, uno a S. Giorgio di Piano, uno a Comacchio (FE), uno a Monticelli d'Ongina (PC) e uno a Piacenza; e due donne, di cui una residente a Piacenza e una ad Anzola Emilia.

Sospese prenotazioni Cup: online o al telefono

Intanto sospese da domani, 12 marzo, le prenotazioni nei punti Cup dell’Azienda Usl di Bologna e delle farmacie. Visite specialistiche e prestazioni diagnostiche si potranno sempre prenotare in remoto, online tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico, o telefonando al Call Center di Lepida.

Le prestazioni che richiedono la presenza fisica del cittadino allo sportello, come quelle relative all’anagrafe sanitaria, potranno essere prenotate telefonicamente al Call Center di Lepida. In questo modo verranno disciplinati gli accessi agli sportelli CUP evitando assembramenti. Per la maggior parte delle operazioni di anagrafe sanitaria è sempre possibile utilizzare il Fascicolo Sanitario Elettronico o l’ Anagrafe on Line della Azienda Usl di Bologna.