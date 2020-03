Coronavirus, riorganizzata la rete ospedaliera: 830 posti letto dedicati ai pazienti COVID-19

L'intera rete ospedaliera e assistenziale metropolitana è stata adatta e riorganizzata per contrastare, la diffusione della pandemia da COVID-19. Tutti gli ospedali quindi sono stati rimodulati e contanto complessivamente 830 posti letto dedicati ai pazienti COVID-19.



Il via libera al Piano è stato dato nei giorni scorsi dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria metropolitana di Bologna presieduta dall’assessore Giuliano Barigazzi, su proposta dell’Azienda. “Finita l’emergenza – specifica Barigazzi - tutto tornerà alla normalità ed ogni Ospedale tornerà alle proprie funzioni precedenti”.



Questo il dettaglio degli 830 posti letto dedicati ai pazienti COVID-19



128 letti di terapia intensiva

• Azienda Ospedaliera S. Orsola 67

• Ospedale Bellaria 26

• Ospedale Maggiore 19

• Ospedale Bentivoglio 16



65 letti di terapia subintensiva

• Azienda Ospedaliera S. Orsola 37

• Ospedale Bellaria 14

• Ospedale Maggiore 6

• Ospedale Bentivoglio 8



545 letti di degenza ordinaria

• Azienda Ospedaliera S. Orsola 254

• Ospedale Bellaria 145

• Ospedale Maggiore 112

• Ospedale Bentivoglio 14

• Ospedale S. Giovanni in Persiceto 9

• Ospedale Budrio 5

• Ospedale Porretta 4

• Ospedale Vergato 2



92 letti postacuti (resort hospital)

• Azienda Ospedaliera S. Orsola 40

• Ospedale S. Giovanni in Persiceto 52



Dal 2 aprile rimodellata l'attività dell'Ospedale di Bazzano (Valsamoggia)



Dal 2 aprile a Bazzano verrà temporaneamente sospesa l'attività di Pronto Soccorso. L'ospedale Dossetti ospiteràpazienti non Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.