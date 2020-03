Coronavirus, Ozzano: il sindaco chiude cimiteri, orti comunali e 'sbarra' i campi da calcio

Chiusi i cimiteri, gli orti comunali e 'sbarrate' le porte dei campi da calcio per evitare assembramenti. E' questa la nuova decisione del sindaco di Ozzano Luca Lelli, messa nero su bianco in un'ordinanza valida fino al 25 marzo, in concomitanza con il nuovo decreto del Governo. Decreto che tenta di arginare il dilagare dle Coronavirus.

"Abbiamo notato che cimiteri e orti comunali erano 'troppo' affollati e quindi ho preso una decisione drastica, difficile, ma doverosa per tutelare la salute pubblica - spiega a BolognaToday il sindaco Luca Lelli - Così come successo in altri Comuni ho tolto i canestri da basket nei campetti dedicati e soprattutto abbiamo sbarrato con dei nastri le porte di tutti i campi da calcio. Dobbiamo stare a casa, e uscire solo se strettamente necessario".

Da questa mattina inoltre, la Polizia Locale ha iniziato a girare in tutto il territorio, diffondendo un audio messaggio del sindaco.