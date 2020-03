Coronavirus, la prima bolognese guarita: "La febbre a 40 non scendeva, sto bene, basta allarmismi" | VIDEO

Bianca Dobroiu, 22 anni, studentessa e modella bolognese, è la prima paziente residente a Bologna risultata positiva al coronavirus. Tornata da Milano qualche giorno prima, la notte tra giovedì e venerdì si è sentita male ed è stata ricoverata poi in ospedale nel reparto di malattie infettive.

Ora sta bene e da qualche giorno è tornata a casa, starà ancora in isolamento ma rassicura tutti tramite un video su Facebook. La febbre altissima che non scendeva, le chiamate al 118 e poi il ricovero in ospedale, nel reparto malattie infettive. Previo tampone, ovviamente. Due visite al giorno, racconta Bianca, tachipirina e antibiotico. Almeno i primi due giorni, poi sempre meno perché le condizioni miglioravano.

"Mi sentivo come una paziente con un'influenza, nessuno lì dentro faceva sentire la cosa così grave: l'allarme è fuori, il problema secondo me – continua – è come la faccenda viene trattata all'esterno. La pericolosità del virus è proprio nella facilità del contagio – prosegue – per cui bisogna fare attenzione perché io l'ho preso così: parlando tranquillamente con qualcuno".