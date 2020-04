Coronavirus, la proposta in una lettera: "Pena più pesante per evasori che usano la sanità pubblica"

Prevedere un aggravio di pena per chi, evasore delle tasse, usufruisce delle cure del servizio sanitario nazionale. E' la proposta che a Bologna arriva diretta ai parlamentari del Pd (chi l'ha suggerita si è firmato "primario di medicina interna dell'ospedale Maggiore") e a cui il dem Luca Rizzo Nervo non dice di no in linea di principio.

E' a lui infatti che ieri è stata girata la suggestione durante il filo diretto del Pd con la base (via Facebook), e Rizzo Nervo non ha nascosto che "in me le proposte che aggravano elementi punitivi su chi evade, e cioè ruba alla comunità, vedono il massimo favore".

La tesi da cui muove la proposta è che le ristrettezze economiche sfociate in Italia in tagli alla sanità siano dovute anche al problema dell'evasione fiscale; e ora che, con il coronavirus, si riscopre l'importanza (e la fragilità) della sanità pubblica italiana, forse si potrebbe punire di più chi evade e poi va a farsi curare negli ospedali che vengono finanziati con le tasse di tutti. E Rizzo Nervo 'apre'.

L'ex assessore a Bologna, oggi parlamentare, loda la risposta del servizio sanitario all''attacco' del Covid, un sistema rivelatosi all'altezza della sfida "al netto delle fatiche, delle sofferenze e dei tagli che ha sofferto". Ci sono state, riconosce infatti il deputato, "disattenzioni" e "processi di razionalizzazione" che si sono abbattuti sulla sanità "vista come ambito di sprechi e dove quindi era necessario tagliare rispetto a degli eccessi".

Ecco allora che, anche rileggendo la situazione con gli occhi fissi sull'emergenza coronavirus, "forse non era lì il cuore degli sprechi", riconosce l'ex assessore alla Sanità del Comune di Bologna. Ma appunto la vicenda covid dice due cose. La prima è appunto che l'evasione fiscale stride di più in un contesto così.

"L'evasione fiscale non è un simpatico modo di alcuni per tutelarsi da uno Stato brutto e cattivo che tasso troppo, è rubare soldi pubblici, opportunità di futuro e risposte di qualità alla sanità". Dunque, se si volesse inasprire le sanzioni più chi evade Rizzo Nervo non si tirerebbe indietro, peccato che, annota, invece "spesso si vada in una strada uguale e contraria come quella degli scudi fiscali per il rientro dei capitali pubblici". Per Rizzo invece le tasse van pagate e in proporzione alle possibilità di ciascuno. La seconda 'lezione' del coronavirus, chiude il parlamentare, è che, a emergenza superata, si dovrà "rimettere al centro dell'agenda politica nazionale la sanità pubblica". (Mac/ Dire)

