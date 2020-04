Coronavirus, l'appello della Cisl ai sindaci: "Controllate gli ospizi privati" | VIDEO

Mentre con la Regione Emilia-Romagna si è attivato un monitoraggio sulle case di riposo per anziani gestite dalle Asp (Aziende di servizi alla persona), "invece non abbiamo notizie sulle attività del privato sociale e siamo molto preoccupati per le notizie che abbiamo indirettamente".

Per questo, spiega alla 'Dire' Loris Cavalletti, segretario del sindacato dei pensionati della Cisl dell'Emilia-Romagna (Fnp), ora si 'bussa' alla porta dei sindaci perché dispongano delle verifiche sullo 'stato di salute' di queste strutture rispetto al diffondersi del coronavirus.

Nelle case di riposo,il covid-19 sta avendo un impatto pesante e "abbiamo chiesto ai sindaci di andare a fare dei controlli sulle strutture private, "e alla Regione di fornire tutti gli strumenti" di protezione anti-contagio agli operatori. Perché, prosegue Cavalletti, "la salvezza, la sicurezza e la salute degli operatori" impiegati nelle case di riposo, "è la condizione perché non ci sia un'estensione del virus nelle case di riposo. Sono 20 giorni che premiamo sulla Regione e sugli enti locali perché si intervenga in questa situazione per la grande preoccupazione che abbiamo".

Con la Regione, le sigle dei pensionati hanno fatto già tre incontri sul tema delle case di riposo, ed ora il pressing si è spostato anche sui primi cittadini mediante un canale ad hoc attivato con l'Anci, l'associazione dei Comuni, "per avere un report sulle case di riposo", specifica Cavalletti.