FOTONOTIZIA| Coronavirus, Porta Europa si illumina con il tricolore

La sede del Gruppo Unipol, “Porta Europa" a Bologna, si illumina con il tricolore. "Un gesto simbolico per rafforzare, in questo momento di grande emergenza per il nostro Paese, la battaglia comune che tutti stiamo combattendo contro il Coronavirus, attraverso una responsabilità e un impegno senza precedenti, che ci rendono ancora più orgogliosamente italiani" si legge nella nota "un orgoglio e un sostegno al nostro Paese che vogliamo rendere evidente anche nel nostro marchio, che vivrà ora in una edizione tricolore sui nostri canali istituzionali online e sui principali materiali istituzionali".

