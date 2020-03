Coronavirus, "Vorrei prenotare una camera e vengo dall'Emilia-Romagna": test agli hotel d'Oltralpe

A proposito di Coronavirus, tanto si è parlato a proposito di razzismo da epidemia: prima degli italiani nei confronti dei cinesi, poi dei cinesi nei confronti degli italiani ("che si toccano, si abbracciano, si baciano troppo e non mettono la mascherina"), degli europei che non vogliono gli italiani perchè temono il contagio e così via.

E' vero, al momento in Europa siamo il Paese con il maggior numero di contagiati (il dato del 1° marzo registrato dalla World Health Organization conta 1.128 positivi), ma come si nota dalla mappa cominciano a crescere i numeri anche negli altri stati, con la Francia che raggiunge le due cifre e la Spagna 66 casi.

Intanto, mentre alcune compagnie aeree hanno interrotto le tratte da e per la nostra penisola, ci sono dei paesi che vietano l'ingresso entro i loro confini agli italiani e a chi proviene dall'Italia. Qualche esempio: Israele, Giordania, Arabia Saudita, Mauritius (solo chi proviene da Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte) Giamaica, Antigua, Madagascar, Isole Figi e Seychelles. Hanno vietato l’ingresso nel loro paese agli italiani o a chi è stato in Italia nelle ultime due settimane. Altri si limitano a imporre o suggerire l'isolamento di due settimane, alla misurazione della temperatura e alla compilazione di un questionario.

Una simulazione è servita per capire se è vero che in Europa non ci vogliono, se ci temono e ci considerano dei pericolosi "untori". E allora abbiamo fatto finta di organizzare un week-end in Austria, in Spagna, in Germania e in Francia contattando una serie di strutture alberghiere da tre, quattro e cinque stelle e presentandoci come italiani e per di più provenienti da una delle regioni sotto l'occhio del ciclone, l'Emilia-Romagna (l'ultimo bollettino con tutti i numeri). Il buon senso dei gestori prevale al 100%, contro ogni previsione viste le segnalazioni (voci da social e da bar) di cortesi rifiuti fino a emergenza sanitaria superata.

Ecco una delle risposte alla richiesta di soggiorno per due a Monaco, in Germania. La titolare scrive di essere felice di ospitarci fino a che non le diremo che siamo positivi al Coronavirus. Quindi, niente allarmismo.

Affermative anche le risposte di un hotel di Dusseldorf, di una struttura con spa di Vienna, quella di un albergo in centro a Barcellona, Parigi così via. Insomma, nessuna discriminazione nei confronti di noi italiani. Ma molti italiani non andranno all'estero anche per un'altra ragione: stanno cominciando ad essere annullati tanti eventi e tante fiere che muovevano il business travel. Cancellati il famoso Salone dell'Auto di Ginevra e l'ITB di Berlino, principale fiera europea del turismo.





Gallery