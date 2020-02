Coronavirus, al pronto soccorso del Sant'Orsola: "Meno gente del solito"

A metà mattina sono una ventina le persone in attesa al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Orsola, per lo più codici verdi in attesa della visita. Nessuna fila o ressa quindi in uno dei due ospedali di Bologna, il giorno dopo la 'serrata' decisa domenica 23 febbraio dal presidente Bonaccini e dal ministro Speranza per il contenimento del coronavirus.

Due pazienti in attesa solo uno ha indosso la mascherina sanitaria, dispositivo precauzionale invece adottato per tutto il personale presente, dal triage alla reception agli inservienti per le pulizie. "File qui? Assolutamente no -risponde una degli addetti all'accoglienza del Ps- anzi, mi sembra che questa mattina ci sia meno gente del solito. Di solito qui vengono anche persone che non hanno nulla, o che hanno cose affrontabili anche senza pronto soccorso. Si vede che sono stati a casa perché hanno paura del potenziale contagio".

Poco più tardi da una delle porte dei bagni escono due addette alla disinfezione degli ambienti: mascherina, tuta usa e getta e retina per i capelli. Con un disinfettante e dei panni iniziano a passare tutto al setaccio: dai dosatori del gel per mani a tutte le superfici, comprese tutte le sedie del pronto soccorso, facendo alzare chi è in attesa. "Sono pulizie che facciamo anche normalmente" ammette l'addetta mentre tira a lucido un dosatore "i bagni li puliamo e disinfettiamo anche otto, nove volte al giorno. Qua arriva e va via ogni tipo di persona, occorre essere meticolosi".

Nel giro da e per il pronto soccorso, a bordo degli autobus, la situazione è analoga. Pochissime mascherine indossate dai passeggeri -si contano sulle dita di una mano- mentre l'autista è protetto dalla teca antiaggressioni che la separa dal resto del mezzo. L'argomento di discussione è però sempre lo stesso, in tutte le conversazioni fatte a mezza voce oppure al telefono. "Ma non c'è bisogno di farsi venire la psicosi" si sente dire ad alta voce verso gli ultimi posti a sedere del mezzo "guarda babbo, stai tranquillo, lavati le mani e non farti prendere dalla paraonia".