Coronavirus, troppa gente in centro: transenne al Quadrilatero

Al Quadrilatero sono apparse le transenne per regolare l'accesso alle vie e agli esercizi commerciali. Nei giorni scorsi infatti diverse sono state le segnalazioni di eccessivi assembramenti, così ai varchi di accesso a via Drapperie e via Pescherie vecchie sono presenti alcuni volontari, ma stamattina erano in zona anche un paio di pattuglie della Polizia locale. Le persone quindi dovranno mettersi in fila ed aspettare il turno, proprio come fuori dai supermercati.

La Polizia locale ha effettuato circa 2.000 controlli ed elevato un centinaio di multe la settimana scorsa per monitorare il rispetto delle ordinanze e delle limitazioni agli spostamenti sanciti da Governo e Regione Emilia-Romagna per l'emergenza coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo i dati forniti dalla Cisl-Fp di Bologna, infatti, la Polizia locale sotto le Due torri fra il 30 marzo e il 2 aprile "ha controllato e acquisito 1.818 autocertificazioni e sanzionato 68 cittadini che avevano contravvenuto ai provvedimenti di contenimento, mentre nella sola giornata di domenica 5 aprile le sanzioni hanno superato la trentina". (dire)