Coronavirus, Lafram in quarantena volontaria: "Ramadan in casa, niente visite" | VIDEO

Yassine Lafram, presidente dell'Unione delle comunità islamiche italiane, in un video su Facebook: "Sono in quarantena volontaria per precauzione, ma sto bene, vorrei rassicurare tutti quelli che mi stanno contattando".

"La pandemia non è ancora finita – prosegue Lafram – solo tutti insieme possiamo superare questo momento", dice, prima di rivolgersi direttamente alle comunità islamiche in vista dell'inizio del Ramadan: "Mi raccomando: moschee e sale di preghiera chiuse, così come le attività sospese: questo sarà un Ramadan rigorosamente in casa, niente visite o scambio di doni".