Coronavirus, raccolta fondi: la Comunità Islamica di Bologna per l'Ospedale Maggiore

La Comunità Islamica di Bologna ha lanciato una campagna di raccolta fondi a favore dell'Ospedale Maggiore "che sia di aiuto ad affrontare questa difficile emergenza generata dal Covid19".

Le donazioni possono essere effettuate sulla piattaforma "gofundme": "Ci sentiamo parte integrante della nostra città e del nostro paese - si legge nellanota - il nostro è un gesto doveroso in questa emergenza che si ripercuote su tutti noi. Vorremmo dare il nostro supporto ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e ai volontari che stanno mettendo a rischio la loro vita per difendere tutti noi. Tutto il fondo raccolta verrà donato all’Ospedale Maggiore di Bologna. È l’occasione di poter dare un vero contribuito a questa terra che tanto ha dato a noi. Quelli che donano i loro beni per la causa di Allah, sono come un seme di grano da cui germogliano sette spighe, ognuna della quale contiene cento chicchi. Corano, capitolo 2 versetto 261" conlude il comunicato.