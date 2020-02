Musei, cinema, teatri e discoteche: in arrivo la decisione sulla riapertura

Le scuole resteranno chiuse un'altra settimana e la comunicazione è stata resa ufficiale. Continua invece la trattativa tra Governo e Regioni sulla riapertura o meno delle attività culturali e l'Emilia-Romagna ha infatti chiesto di "valutare criteri quantitativi per coniugare la sicurezza dei cittadini con la ripresa del comparto culturale".

Ovvero, misure che permettano la riapertura di cinema e teatri contingentando il pubblico, come previsto da lunedì per i musei. Su questo "è in corso un approfondimento scientifico". A fare il punto della situazione è stato l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio.

"Non ci sarà una nuova ordinanza regionale - ha detto Donini - ma il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni, sarà valido per tutti". Il provvedimento dovrebbe arrivare tra stasera e domani mattina. Oltre alla chiusura delle scuole fino all'8 marzo, che e' una "misura indicata espressamente dall'Istituto superiore di sanita'", sottolinea Donini, restano sospesi anche per la prossima settimana eventi e competizioni sportive, "a meno che non siano a porte chiuse".

Allo stesso modo, viene confermato lo stop per manifestazioni, eventi pubblici e attivita' culturali. Per i musei, pero', e' prevista la possibilita' di aprirli adottando "misure organizzative che garantiscano la distanza di sicurezza" tra i visitatori. Ed e' proprio a questo appiglio che la Regione Emilia-Romagna si e' ancorata per chiedere al Governo di valutare la riapertura anche di cinema e teatri con gli stessi criteri.

(Dire)