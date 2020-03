Coronavirus, Fdi chiede di sospendere i T-Days: "Rischio di persone raccolte nello stesso spazio"

I consiglieri Fratelli d'Italia in Emilia-Romagna Marco Lisei e Michele Barcaiuolo hanno fatto un'interrogazione in Regione con la quale chiedono di "Invitare i Comuni a rimuovere le aree pedonali temporanee (come i TDays di Bologna) e, ove possibile, ogni limitazione al traffico veicolare privato".

Come spiegano Lisei e Barcaiuolo "I mezzi pubblici, spiegano i due consiglieri, rappresentano uno strumento per lo spostamento delle persone più a rischio delle autovetture private, in quanto più persone si vengono a trovare contemporaneamente all'interno dello stesso spazio".

Però, proseguono, "sussistono tuttora in diversi comuni divieti alla circolazione, zone a traffico limitato e zone pedonali, anche temporanee, che costringono i cittadini che vogliano raggiungere determinate zone a utilizzare i mezzi pubblici". Quindi, per Lisei e Barcaiuolo "una soluzione idonea a contenere ulteriormente il propagarsi del virus potrebbe essere quella di ridurre gli spostamenti sui mezzi pubblici, aprendo quindi nuovi spazi alla circolazione veicolare".

(Dire)