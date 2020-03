Coronavirus, il focus su Bologna: ricoveri in crescita, ma numeri ancora contenuti

Sono una trentina in più i ricoveri della rete di ospedali tra Ausl di Bologna e policlinico Sant'Orsola, per quanto riguarda il coronavirus, nei reparti di Malattie Infettive e in terapia intensiva. Il dato si ricava dal confronto con i bollettini della giornata odierna, confrontati con quelli ieri, 13 marzo.

Nella rete Ausl (Maggiore, Bellaria, Bentivoglio, Budrio e San Giovanni in Persiceto) a oggi ci sono 52 ricoveri, contro i 29 di ieri. Al Sant'Orsola invece si registrano 90 degenti per Covid, contro i 79 di 24 ore fa.

Nel dettaglio, si parla per la rete Ausl di 14 ricoverati all’Ospedale Maggiore, di cui 10 in Terapia Intensiva, 4 in Medicina d’Urgenza. 6 residenti a Bologna, 3 residenti ad Anzola, 1 residente ciascuno nei comuni di S.Lazzaro, Molinella, Casalecchio di Reno, 1 residente a Piacenza, 1 residente a Sant’Alessio Siculo (ME).

34 persone sono curate presso l’Ospedale Bellaria, di cui 26 al Covid Hospital, 8 in Rianimazione. 15 residenti a Bologna, 4 a Casalecchio di Reno, 3 a Piacenza, 3 a Medicina, 1 ciascuno nei comuni di Zola Predosa, Calderara, Baricella, Galliera, Castel Maggiore, Molinella, Granarolo, Valsamoggia, Rivergaro (PC). 2 positivi al Covid a San Giovanni in Persiceto. 1 residente a Calderara, 1 residente a Castello d’Argile, 1 a Bentivoglio, residente a Molinella e 1 all'ospedale di Budrio, residente a Molinella.

Per quanto riguarda il Sant'Orsola il bollettino vede 62 pazienti positivi ricoverati presso le Malattie Infettive: 43 uomini, di cui 17 residenti a Bologna, 8 a Medicina, 2 a S.Lazzaro di Savena, 2 ad Anzola Emilia, 1 a Granarolo, 2 a Budrio, 1 a Casalecchio di Reno, 1 a Castenaso,1 a Imola, 1 a Molinella , 1 a Bentivoglio, 1 a Zola Predosa, 1 a Gaggio Montano, 2 a Valsamoggia, 1 a Lama Mocogno (MO), 1 a Dorno (PC). 19 sono le donne in cura, di cui 11 residenti a Bologna, 1 a S.Lazzaro di Savena,1 a Castel S.Pietro, 1 a Medicina, 2 a Pianoro, 1 a Budrio, 1 a Granarolo, 1 a Forlimpopoli (FC)

28 pazienti positivi sono invece ricoverati in Terapia Intensiva. Il conto è di 19 uomini, di cui 8 residenti a Piacenza, 2 a Bologna, 2 a Medicina, 1 a S.Giorgio di Piano, 1 ad Anzola Emilia, 1 a Comacchio (FE), 1 a S.Martino in Rio (RE), 1 a Gossolengo (PC), 1 a Monticelli d'Ongina (PC) e 1 a Rottofreno (PC). 9 sono le donne, di cui 1 ad Anzola Emilia, 1 a Grizzana Morandi, 3 a Piacenza, 1 a Castelvetro Piacentino (PC), 1 a Travo (PC), 1 a Vernasca (PC) e 1 in Moldavia.

