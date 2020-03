Coronavirus, rinviato il referendum sul taglio del parlamentari

Il Consiglio dei Ministri ha deciso per il rinvio a data da destinarsi del referendum sul taglio dei parlamentari, previsto per il 29 marzo, a causa dell'emergenza coronavirus.

Anche oggi il Governo ha varato misure straordinarie: oltre allo stanziamento, di 7 miliardi e mezzo a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando l'emergenza "anche economica, non soltanto sanitaria" ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa, insieme al ministro per l'economia Roberto Gualtieri.

Il referendum costituzionale è stato dunque rinviato: "Bisognava fare chiarezza sul punto, non c'è ancora la nuova data, quindi un rinvio sine die", ha sottolineato Conte.