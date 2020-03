Coronavirus, stretta a San Lazzaro: vietati giri in bici, aree cani e 'doppie' passeggiate

Ulteriore stretta in arrivo a San Lazzaro. La sindaca Isabella Conti, in un messaggio video su Facebook, dopo aver ripercorso l'aggiornamento sulla situazione del comune alle porte di Bologna, annuncia una ulteriore stretta nel territorio comunale per quanto riguarda gli spostamenti.

Dopo aver tolto i canestri, Conti preannuncia una ordinanza dove si vieta l'accesso alle aree sgambamento cani, al cimitero, e sui giri in bicicletta.

"Ieri è andata bene, ma oggi complice il bel tempo, i parchi erano abbastanza vuoti ma c'era qualcuno che faceva una passeggiata anche al pomeriggio e questo mette inevitabilmente a contatto le persone" chiosa Conti. Per questo la stretta su tutte quelle aree residuali "che creano le condizioni per creare assembramenti" e "anche sulle biciclette: la passeggiata in bicicletta non si fa" preannuncia la sindaca "in bici ci si dovrà spostare solo per salute, lavoro e necessità impellenti".

