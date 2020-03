Coronavirus: primi contagi a San Lazzaro, Granarolo e Budrio

Tra i 420 positivi al test per il coronavirus in Emilia-Romagna - 6 nel bolognese- vi sono i primi casi di contagio a San Lazzaro, Granarolo dell'Emilia e Budrio. A renderlo noto i rispettivi comuni.

A San Lazzaro, si tratta di una persona di 65 anni, attualmente ricoverata: "I medici stanno ricostruendo il quadro epidemiologico per capire con quali e quante persone sia entrato in contatto negli ultimi giorni", scrive la sindaca Isabella Conti su Facebook "era impossibile che ciò non accadesse, continuiamo a prendere tutte le precauzioni del caso e consapevoli che tutto il personale del nostro sistema sanitario sta facendo un lavoro eccezionale"

La persona contagiata a Granarolo, si trova invece a domicilio. "E' seguito dal servizio di vigilanza sanitaria e le sue condizioni sono stabili", si legge sulla pagina del Comune.

Anche dal Comune di Budrio stamani l'avviso alla cittadinanza : "Siamo stati informati oggi - scrive l'amministrazione lcoale - dall'Asl bologna di un primo caso di contagio da coronavirus di un cittadino di Budrio. È ricoverato a Bologna e le sue condizioni non sono gravi".

Coronavirus, contagi in Emilia Romagna: l'ultimo bollettino dalla Regione

Sui nuovi casi di Bologna, ha fatto sapere ieri sera la Regione nell'ultimo bollettino diramato, è in corso l'indagine epidemiologica per capire se sono collegati o meno ai precedenti. I nuovi pazienti, come la maggior parte delle persone risultate ad oggi positive, si trovano in condizioni non gravi. Sono molti i casi asintomatici o con sintomi modesti e 187 le persone in cura a casa, dove si trovano in isolamento. I ricoveri in terapia intensiva sono saliti a 24. Sale il numero dei decessi: complessivamente 18 le persone decedute in Emilia-Romagna.

In Emilia-Romagna sono 1.778 i test tampone refertati: 256 a Piacenza, 84 a Parma, 14 a Reggio Emilia, 33 a Modena, 6 a Bologna e 24 a Rimini, 1 a Forlì-Cesena, 2 a Ravenna.