Coronavirus San Lazzaro, il sindaco: "Attenzionata l'Asp Rodriguez". In vista abbattimenti e riduzioni di tasse

Per i residenti nel Comune di San Lazzaro di Savena sono in arrivo misure straordinarie per cercare di affrontare al meglio le conseguenze, economiche e non, causate dall’emergenza sanitaria Coronavirus. Ad annunciarle il sindaco Isabella Conti, nel corso della consueta diretta Facebook.

Riduzione di tasse e imposte

“Sono andata in giunta ieri mattina in videoconferenza – spiega – e abbiamo già elaborato alcuni documenti legati alla sospensione di alcune imposte. A stretta scadenza ci sono pubblicità e altre misure legate ad attività produttive e commerciali e stiamo provvedendo su questo fronte, e possiamo dire che sospenderemo la Cosap per tutti”. E ancora: “Sospendiamo e slittiamo la Tari e stiamo lavorando a una revisione dell’Imu e Tasi. Vorrei riuscire a non farvela pagare quest’anno e ci stiamo lavorando”.

Sul fronte economico alimentare invece, incalza: “Stiamo prevedendo incentivi economici per le famiglie. Sul nostro territorio abbiamo il Progetto Amalio, l’emporio solidale, che adesso stiamo potenziando. Vorremmo allargare il più possibile la platea di persone che possono recarsi in questo posto per fare una spesa di massimo 250 euro totalmente gratis, potenziando anche i buoni per la fare spesa”.

Tamponi a tutti degenti e sanitari dell'Asp Rodriguez

Attenzione sulla struttura Villa Rodriguez: " Negli ultimi tre giorni c'è stato un incremento di anziani con febbre. Ieri ho ricevuto la telefonata del presidente. Poi anche ho scritto e chiamato Ausl. Oggi una task force dell'Ausl è andata nella struttura per fare tamponi ad anziani e alcuni operatori - ha sottolineato la Conti sempre nel corso della diretta Facebook - La situazione desta a me personalmente una certa premura e la sto seguendo tutto con molta attenzione. La cosa che ho capito e mi dispiace di più è che i risultati di questi tamponi pare che non arrivino prima del 3 aprile". E ancora: "Questa sarebbe una circostanza negativa che rientra sul tema dei tamponi. Ci sono tanti tamponi da fare in Regione, ma sarà mia premura cercare di far presente che abbiamo bisogno dei risultati il prima possibile, in modo che si capisca subito come intervenire su queste persone fragili. Perchè se si tratta di una normale influenza si deve intervenire in un modo, se si tratta di Covid in un altro".