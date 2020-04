FOTONOTIZIA| Coronavirus, scuola a distanza: 18 pc portatili agli studenti di Sant'Agata

Sono diventati indipensabili per garantire la continuazione delle lezioni e degli esami online degli studenti, vista la chiusura delle scuole per l'emergenza coronavirus, così i Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Bolognese hanno consegnato diciotto computer portatili in comodato d’uso gratuito ai genitori degli studenti dell’Istituto Comprensivo del comune del bolognese. La scuola è tra le destinatarie di fondi pubblici per l’acquisto di materiali a scopo didattico in emergenza epidemiologica COVID-19.

Considerata la chiusura delle scuole e la difficoltà nel custodire e recapitare i computer acquistati, la Dirigente scolastica dell’Istituto, Dott.ssa Cristina Mirabella, si era rivolta all’Arma dei Carabinieri per la custodia dei computer, che non sarebbe stata garantita all’interno di una scuola chiusa e la loro immediata consegna, indispensabile per garantire la continuazione delle lezioni e degli esami online.

