Coronavirus, rischio furti e raggiri. Il sindaco di Sant'Agata: "Le mascherine a casa le consegno io"

Per evitare che truffatori e ladri, entrino nelle case dei cittadini, spicciandosi per distributori di mascherine per conto del Comune, il sindaco di Sant'Agata Bolognese, Giuseppe Vicinelli, ha preso una decisione: è lui che consegna personalmente le protezioni facciali (mascherine non ancora certificate) in regalo (dono della famiglia Lipparini) proprio per evitare questo tipo di furti e raggiri ai danni dei residenti.

Normalmente la consegna delle protezioni anti-Covid avviene nelle due farmacie di Sant'Agata, ma per chi non si può muovere l'incaricato è direttamente il sindaco. "Mi potete contattare direttamente, visto che sono il più conosciuto del paese le distribuisco solo io le mascherine. Il maresciallo mi ha detto che alcuni delinquenti si spacciano come distributori di mascherine da parte del Comune per intrufolarsi nelle case". Quindi se qualcuno suona a citofono con questo argomento "chiamate i Carabinieri". Vicinelli, come racconta nello stesso video, ha escogitato anche un sistema per le autocertificazioni necessarie ad ottenere i buoni spesa inviati dal Governo, andando incontro anche alla popolazione più anziana. I moduli possono essere consegnati anche in una buchetta fuori dal municipio: "per chi si trovasse in difficoltà con mail o pec, lo può lasciare lì".

