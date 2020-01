Coronavirus, in due al Sant'Orsola: "Uno già dimesso, nessun caso in Emilia-Romagna"

"Non vi sono casi di Coronavirus in Emilia-Romagna. Le indagini condotte in queste ore su due pazienti presi in carico dal Policlinico Sant'Orsola di Bologna -uno è già stato dimesso- hanno escluso completamente la presenza del Coronavirus".

Lo assicura la Regione Emilia-Romagna in una nota. Per quanto riguarda la coppia di cittadini cinesi ricoverati allo "Spallanzani" di Roma, transitati a Parma prima di raggiungere la capitale, "si stanno facendo le verifiche epidemiologiche abituali previste dai protocolli sanitari in questi casi".

In generale, comunque, la Regione "ha già attivato tutte le misure stabilite dal ministero" per tutelare i cittadini, "in stretto raccordo con le Aziende sanitarie. Le misure assunte, si legge ancora nella nota "sono di carattere precauzionale e comprendono, oltre al collegamento con il numero verde nazionale 1500 - funzionante 24 ore su 24- e l'attivazione, come laboratorio di riferimento, del Centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche e virologiche (Crrem) del Policlinico Sant'Orsola di Bologna; nel in caso di sospetto di infezione da Coronavirus verranno attuate tutte le procedure previste dal ministero della Salute". (dire)