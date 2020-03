Coronavirus, al via esperimento S.Orsola: "Trovare pazienti casa per casa e anticipare cure" | VIDEO

Il Policlinico Sant'Orsola ha studiato un piano e parte all'attacco con un esperimento per fermare la Covid-19 prima che insorgano problemi respiratori gravi.In pratica si tratta di individuare i pazienti che sono a casa con la febbre, curarli, così da evitare che maturino un'insufficienza respiratoria.

Come spiega Pierluigi Viale, direttore delle Malattie Infettive del Policlinico di S. Orsola, il piano è quello di contrattaccare e agire prima che la malattia si sviluppi. "Adesso che l'onda sembra dare qualche segno di attenuazione, in termini di numeri assoluti, vediamo sempre più spesso pazienti che arrivano in ospedale già con una condizione di insufficienza respiratoria abbastanza significativa con alle spalle una storia di febbre a domicilio che va dai sette ai dieci giorni".

"Bisogna uscire dalle trincee e contrattaccare e andare a combattere la battaglia per le strade – dice il primario –quindi trovare i pazienti che sono a casa con la febbre per evitare che stiano giorni e giorni con la febbre, trattarli con una terapia antivirale da subito e così risparmiargli l’evoluzione della malattia. Che significherebbe risparmiare il ricovero in ospedale e i preziosissimi posti in terapia intensiva. Faremo da oggi un esperimento su Medicina, poi ci allargheremo se funzionerà".

(Interviste Ufficio Stampa Ausl)