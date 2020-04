Covid-19 e sicurezza nelle residenze per anziani e disabili: "Test sierologici a 300 operatori"

È nelle residenze per anziani e per disabili che si sta imponendo l’emergenza e dove chi arriva dall’esterno (familiare o operatore che sia) può essere causa involontaria d’infezione per i più fragili e a sua volta a rischio di contagio. Mentre le famiglie hanno accettato le restrizioni di accesso alle residenze, lo stesso non può essere chiesto agli operatori, ma resta la necessità di tutelare ospiti e lavoratori. E parte da Bologna lo screening su base volontaria della cooperativa sociale Società Dolce, sul personale impegnato nelle strutture socioassistenziali, per raggiungere poi altre regioni dove sono gestiti analoghi servizi.

“La nostra credo sia la prima iniziativa di questo tipo finanziata interamente dal privato - spiega Pietro Segata, presidente della cooperativa – con lo scopo di fare prevenzione e vedere se e quanto il Coronavirus è entrato nelle nostre strutture. Una scelta doverosa verso chi si affida alle nostre cure e chi per loro lavora”. L’unità mobile di Medoc, centro di medicina del lavoro, è parcheggiata accanto alla sede della cooperativa e i sanitari accolgono gli operatori uno alla volta, mentre all’esterno si aspetta, rispettando le distanze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I circa 300 test sierologici individueranno la presenza e il tipo di anticorpi e l’eventuale positività al Covid-19, attestando se l’operatore è venuto a contatto col virus, se è malato, o è diventato immune. I casi positivi, attraverso il proprio medico, effettueranno la controprova col tampone orofaringeo. “L’iniziativa si aggiunge alle azioni già messe in campo contro il coronavirus – conclude Segata – come, ad esempio, la fornitura di presidi di protezione idonei a prevenire il contagio, l’aumento della frequenza della sanificazione degli spazi, la chiusura dei servizi ai visitatori”.