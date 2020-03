Coronavirus, il sindacato di polizia penitenziaria: "Più postazioni per i colloqui Skype"

Il sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria (Sinappe) scrive alla direttrice della Casa Circondariale Dozza, Claudia Clementi, per incrementare le postazioni Skype utilizzate per i video-colloqui con i detenuti.

"Pur apprezzando la concessione di telefonate straordinarie - si legge nella nota - dirette alla popolazione detenuta, al fine di contenere eventuali reazioni alle limitazioni dei colloqui familiari, come da indicazioni per il contenimento del Covid – 19, il personale di Polizia penitenziaria ha rilevato la difficoltà nella gestione delle telefonate stesse, in quanto il numero delle linee telefoniche, attualmente a disposizione, parrebbero non sufficienti a supportare l'incremento delle suddette telefonate. Si chiede la verifica di tale situazione e, eventualmente, la risoluzione della stessa. Allo stesso modo, si chiede l'incremento di postazioni Skype, per effettuare i video- colloqui".