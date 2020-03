Coronavirus, la sindaca Conti: "La Lombardia sta finendo i posti in terapia intensiva: fermatevi"

La sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti, fa il punto della situazione coronavirus su Facebook e lancia un altro appello ai cittadini.

"Una passeggiata nel parco, tenendo le distanze, è salutare, giocare a basket, no. Affollarsi in 50 ai campetti, no. Stiparsi a fare l’aperitivo, no. I Carabineri e la Polizia Municipale ieri e oggi erano impegnati a dirvi come ci si deve comportare in questa situazione - scrive -, perseverare è intollerabile".

"La Regione Lombardia sta finendo i posti in terapia intensiva e le linee di indirizzo uscite ieri dal Siaart parlano di 'medicina delle catastrofi' in cui si è costretti a scegliere chi mettere in terapia intensiva e chi no. In una situazione così complessa, ogni medico può trovarsi a dover prendere in breve tempo decisioni laceranti da un punto di vista etico oltre che clinico: quali pazienti sottoporre a trattamenti intensivi quando le risorse non sono sufficienti per tutti i pazienti che arrivano, non tutti con le stesse chance di ripresa”.

"Capite la portata di queste parole? Nel Documento si privilegia la ‘maggior speranza di vita’.Tradotto: Si scelgono i pazienti da far entrare in terapia intensiva, sulla base delle aspettative di vita. Come in tempo di guerra. Adesso tutti siamo chiamati al rigore. Tutti sappiamo cosa sta succedendo - prosegue la sindaca - da oggi in avanti quello che accade sarà nostra diretta responsabilità. Nel bene e nel male. Poi non dite che non avevate capito".