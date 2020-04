Contagi coronavirus, Merola: "Piccoli segnali positivi non è liberi tutti"

"Non dobbiamo pensare di aver 'svoltato', ci siamo ancora dentro. Non dobbiamo fare l’errore di interpretare i piccoli segnali positivi come un liberi tutti". E' il messaggio del sindaco Virginio Merola ai bolognesi che sottolinea sui social come i dati che danno i contagi in calo non corrispondono a un allentamento delle misure.

"Tutti voi ogni giorno guardate i numeri dei contagi, dei guariti e, purtroppo, dei decessi - continua la nota del sindaco - vi rinnovo l’invito a restare a casa e uscire solo per motivi necessari. Siamo su un altipiano, lungo e piatto, il virus non perdonerà se cediamo proprio adesso. Abbiamo veramente bisogno gli uni degli altri perché in questo momento il distanziamento sociale è l’unica arma che ci consente di fare dei passi avanti. Facciamolo anche per rispetto di chi ha perso un caro e non ha potuto neanche salutarlo".

Anche la Prefettura conferma che nel periodo pasquale i controlli saranno intensificati ed effettuati anche dall'alto con gli elicotteri, per individuare e sanzionare eventuali assembramenti in parchi o aree verdi, mentre la Polizia locale sorveglierà le aree cittadine. L'auspicio della prefetta Patrizia Impresa à che "tutti restino in casa per superare in tempi rapidi l'emergenza coronavirus".

Il primo cittadino fa notare infine che "stanno circolando foto che mostrano luoghi della nostra città affollati: non va bene - e annuncia - ci saranno più controlli da parte della Polizia Locale e anche da parte delle altre Forze dell’ordine. Ma il resto lo dobbiamo fare noi tutti, altrimenti tutti i nostri sacrifici saranno inutili. Per cui, ripeto, rimaniamo a casa".