Coronavirus, Donini: "Con i sintomi non andate neanche in farmacia" | VIDEO

"Non andate al Pronto soccorso, ma neanche in farmacia". È l'appello che rivolge a chi manifestasse i sintomi del coronavirus l'assessore regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini. "Dovessero comparire i sintomi che possono essere anche quelli di una banale influenza ma che possano anche essere riconducibili a questa patologia non bisogna recarsi al Pronto Soccorso e magari neanche in farmacia", si rivolge l'assessore ai residenti in Emilia-Romagna che sospettassero di aver contratto il coronavirus.

Invece, sottolinea Donini durante il punto stampa di questo pomeriggio in Regione, bisogna "telefonare al 118 oppure contattare il proprio medico di medicina generale, i quali sanno benissimo cosa fare".