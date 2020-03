Coronavirus, la solidarietà non si ferma: dopo i bomboloni in ospedale arrivano le pizze

Dopo i bomboloni, le pizze. La settimana scorsa al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna erano arrivati in regalo agli operatori sanitari, da una pasticceria della provincia, alcune scatole con 300 dolci tra bomboloni, ciambelle e altri dessert, insieme a un vassoio di carta con la scritta "Forza ragazzi".

Quel gesto di solidarietà non è stato però isolato. Da un paio di giorni, infatti, al personale del Pronto soccorso vengono recapitate delle pizze. Fino a questo momento circa una trentina, in qualche caso anche in formato gigante, sfornate come omaggio da parte di alcuni ristoranti e pizzerie della città.

Una consegna è arrivata oggi all'ora di pranzo, le altre sono state recapitate nelle serate appena trascorse, con una media di circa 10 pizze alla volta. (Dire)