Coronavirus e fase due, sondaggio Confartigianato: in regione ferme 6 piccole e medie aziende su 10

Sei piccole e medie aziende su dieci in Emilia-romagna sono chiuse a causa del coronavirus. Sono i risultati di un sondaggio del Centro studi di Confartigianato Emilia-Romagna, svolta dal 10 al 23 aprile 2020 con oltre 1.900 interviste a micro-piccole imprese e imprese artigiane della regione, evidenzia un’ampia diffusione di segnali recessivi.

Le imprese artigiane e micro-piccole attualmente chiuse sono il 60,1%: il 55% per attuazione delle disposizioni di governo e regione e il 5,2% per scelta volontaria dell’imprenditore, dovuta per lo più al voler tutelare la salute dei lavoratori e dei clienti e a un’elevata riduzione degli ordini. Il restante 39,9% continua completamente o parzialmente l’attività. L’8,2% delle imprese aperte ha diversificato la propria produzione per realizzare dispositivi medico sanitari o di sicurezza. Il 75% delle piccole imprese rimaste aperte lamenta l’elevata difficoltà riscontrata nel reperire l’apparecchiatura necessaria per continuare a operare in sicurezza. Il 32,2% delle imprese aperte svolgono tutta o parte dell’attività in modalità a distanza (lavoro agile/smart working).

“L’emergenza economica ha ormai assunto dimensioni preoccupanti, con il rischio di pesanti ripercussioni sociali capaci di mandare in crisi le nostre comunità - commenta Marco Granelli, presidente di Confartigianato Emilia-Romagna nonché vice presidente vicario nazionale di Confartigianato Imprese -. Per questo chiediamo alla politica di non tergiversare e prendere decisioni chiare e di rapida applicazione. Le imprese sono pronte a ripartire in sicurezza, seguendo il protocollo adottato da Confartigianato che permette di operare in modo sicuro nelle aziende e nei cantieri. È ora di far ripartire il nostro Paese”.

La crisi Covid-19 ha determinato una crescita dell’utilizzo di canali alternativi di vendita: sono salite del 65,5% le imprese che fanno consegne a domicilio, del 53,4% le imprese che fanno e-commerce e del 34,5% le imprese che utilizzano altri canali (televendite e/o intermediari pubblici o privati per vendita e consegna della merce).

A marzo si rileva un calo del fatturato delle MPI emiliano-romagnole non commerciali del 53,6%. Per il mese di aprile, in cui si estende il lockdown avviato a marzo, le imprese stimano un calo dei ricavi del 69,3%. Il calo del fatturato nel bimestre marzo-aprile equivale ad una riduzione del 10,3% del fatturato dell'intero anno. In valore assoluto il calo del fatturato delle MPI della regione nel bimestre è di 8,5 miliardi di euro.

L’83,6% delle imprese intervistate necessita di un sostegno alla liquidità aziendale: il 48% afferma di aver bisogno di importi superiori a 25 mila euro. Il 60% delle micro-piccole imprese ha avanzato almeno una richiesta alle banche nelle ultime settimane. In prevalenza sono state richieste: consulenza (66,1%) e moratoria (61,5%); mentre è crollata la domanda di credito per investimenti.

Nell’arco di 6-12 mesi 2 piccole imprese su 5 prevedono un recupero della normalità aziendale graduale ma completo mentre per 2 su 5 il recupero rimarrà parziale.

