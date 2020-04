Coronavirus, Speranza: "Ospedali misti hanno favorito i contagi"

"Investiremo risorse nel prossimo decreto di aprile, che conterrà risorse anche sui Covid hospital. Gli ospedali misti si sono prestati a dinamiche che hanno favorito in alcuni casi il contagio: avere spazi ad hoc per il Covid ci può aiutare nel combattere l'epidemia. Dobbiamo tenere questi spazi anche a prescindere da quel che avverrà nei prossimi giorni, nei quali comunque auspichiamo che la curva continui a scendere".

Lo precisa il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante una diretta online con il governatore dell'Emilia-Romagna, dove sorgerà il nuovo hub nazionale per le terapie intensive, Stefano Bonaccini.

"La soluzione definitiva al Covid- continua Speranza- arriverà col vaccino, nella cui partita mondiale l'Italia c'è, nel frattempo non dobbiamo abbassare la guardia". Sprona quindi il ministro sull'emergenza coronavirus: "È una battaglia che l'umanità vincerà, che l'Italia vincerà, per arrivare a un mondo in cui viva meglio rispettando il dettato dell'Oms sulla parola salute, che significa non solo mancanza di patologie ma anche benessere".

Oltre che insistere sul distanziamento sociale, almeno fino a quando non ci sarà un vaccino, così come su tamponi e contatti tracciati grazie alla tecnologia, per Speranza bisogna anche investire "sull'assistenza territoriale rafforzando la capacità di prossimità" di cura. (Lud/ Dire)

