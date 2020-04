Coronavirus, spille 'avatar' ai sanitari per riconoscerli in ospedale

Spille con le caricature/avatar dei sanitari, per superare la difficoltà di riconoscersi all'interno del reparto dialisi del Sant'Orsola di Bologna. E' l'iniziativa messa in campo da una collaborazione tra una artigiana di Calderara, Laura Zavagli, e Pietro Giurdarella, coordinatore infermieristico delle dialisi e presidente dell'ordine degli infermieri.

In sostanza, le spille recano un disegno che riproduce i tratti stilizzati di ogni sanitario al lavoro. Questo permette, soprattuto ai pazienti cronici, di poter riconoscere chi gli sta somministrando le cure, cosa che al momento è resa difficile dai numerosi dispositivi di protezione che attualmente i sanitari indossano per poter continuare a lavorare in un reparto particolarmente delicato.

"Il progetto funziona - racconta Francesca Presentati, un'infermiera del reparto che ha seguito il progetto – oltre all’impatto positivo sui pazienti, aiuta anche noi operatori: quando siamo tutti bardati fatichiamo a riconoscerci".