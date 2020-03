Coronavirus e spostamenti, denunce ad Argelato e Galliera

Controlli e denunce anche nella bassa bolognese per l'emergenza coronavirus. La polizia locale Reno-Galliera ha sanzionato cinque persone per l'inottemperanza al divieto di spostamento e assembramento previsto dal decreto governativo.



A Funo di Argelato, verso le 15.30, nei pressi di un distributore carburante, a essere denunciate sono state due persone a bordo di un'auto senza assicurazione. Alla richiesta di giustificare il loro spostamento il conducente riferiva che doveva accompagnare al lavoro un collega poi, invece, risultato essere il fratello.

La telefonata fatta dagli agenti al datore di lavoro smentiva categoricamente quanto riferito: i due, risultati effettivamente autotrasportatori di quella azienda del bolognese, avevano cessato il turno alle 12.30. Per entrambi denuncia per violazione dell'art 650 codice penale, oltre al sequestro dell'auto non assicurata.

A Galliera invece, nel tardo pomeriggio, il titolare di un bar stava facendo aperitivo con due clienti abitanti in paese, nel cortile retrostante il bar, in modo da non essere visibile dalla strada. Denuncia per tutti e tre: il barista per non avere rispettato il divieto di somministrazione al pubblico, i due clienti per lo spostamento senza necessità. Il bar verrà anche segnalato al Prefetto di Bologna per la sospensione della attività, che verrà disposta non appena cessata l'emergenza.

"Fin dall'inizio dell'emergenza - commenta il Comandante Massimiliano Galloni - abbiamo cercato di fare più informazione possibile, in particolare sui social con la nostra pagina facebook. Poi sono iniziati i controlli, in coordinamento con l'Arma dei Carabinieri. È un impegno forte che ci vede in prima linea, ma credo essenziale, soprattutto nei confronti di tutti i cittadini che, con sacrificio, rispettano i divieti".

