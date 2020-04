Lavoro stagionale nei campi, Regione chiama centri per l'impiego

La Regione risponde all'sos sulla carenza di manodopera stagionale lanciato dal mondo agricolo dell'Emilia-Romagna e mette in campo i 38 centri per l'impiego che fanno capo all'agenzia regionale per il lavoro per aiutare le imprese a reclutare in tempi rapido gli stagionali necessari, "nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza imposte dall'emergenza coronavirus.

Lo ha annunciato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, durante la riunione straordinaria della consulta agricola regionale. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura e Cia e di Legacoop, Confcooperative e Agci. "Abbiamo lanciato un progetto che punta a mobilitare i 38 centri dell'impiego sparsi su tutto il territorio regionale- ha detto Bonaccini- indirizzandoli a diventare veri e propri organismi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a vantaggio di tutti, lavoratori e imprese.

Inoltre, stiamo lavorando per sollecitare la massima attenzione da parte dell'Unione europea e del Governo verso il comparto agroalimentare, attraverso l'adozione di misure di intervento straordinarie".

Le richieste delle aziende, spiega l'assessore all'Agricoltura Alessio Mammi, "andranno inoltrate ai centri per l'impiego che offriranno le proposte di lavoro agli oltre 130.000 cittadini in cerca di occupazione e iscritti nelle varie liste (Naspi agricola, reddito di cittadinanza, disoccupati, eccetera)".

Soddisfatta Confagricoltura: è stata accolta "la nostra proposta di favorire il lavoro in agricoltura promuovendo misure rivolte a chi è senza occupazione: i 135.000 iscritti ai Centri per l'impiego, i disoccupati e inoccupati di settori in crisi come il turismo e il commercio nonché i percettori del reddito di cittadinanza", dice il presidente Marcello Bonvicini.

Bene anche l'impegno ad "accelerare il processo di semplificazione e i pagamenti dei contributi attesi dalle aziende agricole nell'ambito dei progetti previsti dal Piano di Sviluppo rurale".

Bonvincini si dice anche fiducioso su un rapido avvio del Tavolo ortofrutticolo regionale per affiancare le aziende danneggiate da gelate e cimice asiatica e mantenere in vita questo comparto che rischia di scomparire dopo una serie di annate disastrose. Durante l'incontro, infatti, si è parlato anche dei danni alle colture causati dalle gelate di fine marzo-inizio aprile, con l'obiettivo di chiudere la raccolta delle segnalazioni da parte delle aziende agricole entro la prossima settimana, per poi presentare al ministero dell'Agricoltura la richiesta di deroga alla legge 102 sulle calamità per l'eccezionalità dell'evento. Finora sono pervenute oltre 5mila segnalazioni. (Bil/ Dire)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.