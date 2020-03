Coronavirus, T Days: via le fioriere, sosta consentita in Strada Maggiore

Nei giorni di sabato, domenica e festivi, si potrà parcheggiare in Strada Maggiore per tutta la durata dell'emergenza coronavirus. Non verranno apposte le fioriere mobili ai varchi d’accesso di via Rizzoli, via Ugo Bassi e via Indipendenza. In questo modo, fa sapere il Comune, non si dovrà sostenere i costi di movimentazione. Lo dispone un’ordinanza di mobilità del Comune di Bologna che sospende il divieto nei tratti di Strada Maggiore tra le Due Torri e piazza San Michele, tra via Torleone e via Fondazza, e nell'area pedonale di piazzetta Giorgio Morandi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La questione T-days è stata sollevata anche dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Marco Lisei e Michele Barcaiuolo, che chiedono di "rimuovere le aree pedonali temporanee e, ove possibile, ogni limitazione al traffico veicolare privato".