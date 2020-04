Alloggi separati, per il coronavirus studentato privato mette a disposizione 10 apparamenti per i sanitari

Dieci alloggi, appositamente attrezzati per il contenimento da Covid-19. E' l'accordo con il quale Camplus, una delle reti di studentati privati, ha sottoscritto con la Fondazione policlinico Sant'Orsola per dare disponivbilità ai sanitari per il peronttamento in città, senza rischiare di tornare a casa ed esporre i familiari al rischio contagio.

La residenza Camplus Malpighi, situata nei pressi dell'omonima piazza, sarà riservata sia al personale sanitario non residente a Bologna che è stato assunto in occasione dell’emergenza sanitaria, sia a medici e infermieri già in servizio.

I costi degli appartamenti saranno sostenuti dai fondi raccolti con la campagna “Più forti insieme”, lanciata dalla Fondazione Policlinico Sant’Orsola. Gli alloggi rimarranno a disposizione per un mese, termine che potrà essere prorogato in base agli sviluppi della situazione sanitaria.

A fine emergenza la residenza Camplus Malpighi sarà a disposizione degli studenti universitari aggiungendosi agli oltre 500 appartamenti già esistenti che in questi giorni stanno subendo modifiche e cambiamenti per garantire al rientro degli studenti stessi il rispetto di tutte le norme relative alla salute e alla sicurezza.