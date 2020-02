Coronavirus, la corsa ai supermercati lascia indietro anziani e disabili

Pur senza contagi da coronavirus, a Bologna è scattata la corsa a far provviste nei supermercati, "ma c'è una fetta di persone che è rimasta indietro: gli anziani che non hanno la possibilità di andare avanti con le scorte alimentari della settimana, oggi vanno nei supermercati e non trovano nulla", segnala Filippo Diaco, presidente provinciale delle Acli, parlando oggi a Ciao radio.

E chiedendo di fare qualcosa per questa categoria di persone o per i disabili che non possono muoversi da casa. "C'è già un 'ritorno' di mail, telefonate e lamentele" per questo tipo di difficoltà e dunque, secondo Diaco, "politica e istituzioni devono dare un servizio dedicato a queste persone. Penso che sicuramente il Comune prenderà provvedimenti", aggiunge.

E su Facebook le Acli lanciano l'idea di un "servizio, anche telefonico, per raccogliere 'liste della spesa' e ordinarle e farle consegnare a casa delle persone". Un servizio ad hoc perché "certo, esistono i servizi di spesa online, ma tanti anziani non hanno idea di come funzionino".

"Sono garantiti i rifornimenti di frutta, verdura, carne e latte in tutta la regione grazie anche all'apertura dei mercati generali all'ingrosso che lavorano regolarmente". Lo segnalano in una nota gli agricoltori di Cia Emilia-Romagna, a proposito dell'allerta coronavirus. Aggiunge Cia: "Proseguono, inoltre, da parte del ministero delle Politiche agricole, incontri con organizzazioni di settore, della distribuzione, parti sociali e Regioni definiti dalla ministra Teresa Bellanova". (Lud/ Dire)