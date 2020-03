Coronavirus, proposta Lega sui tamponi: "Perché non fare i test rapidi italiani?"

“Perché la Regione non autorizza subito l'utilizzo del kit “Simplexa”, prodotto dalla italianissima Diasorin che consente di avere l’esito del tampone in 70 minuti invece di 6 ore?”. E' quanto chiede il gruppo regionale della Lega in una interrogazione alla Giunta Bonaccini, in merito alla lotta al Coronavirus, e alla difficoltà di effettuare i tamponi a tappeto, pratica che la Lega regionale chiede con insistenza.

“Per arginare la diffusione dell’epidemia Covid-19, l’unica soluzione possibile è quella di avviare una massiccia campagna di tamponi" insiste il Carroccio neldocumento a firma dei consiglieri leghisti a prima firma Emiliano Occhi.

Al contrario del test classico infatti "in circa un'ora si ottengono i risultati, contro le 6-7 ore che necessita il processamento dei tamponi con la metodica attualmente usata".

Nell'atto ispettivo i leghisti chiedono alla Giunta anche “quale sia la situazione dell’approvvigionamento del reagentario necessario a processare i tamponi naso-oro-faringei per lo screening del Covid-19” e “quali attività metterà in campo per recepire le richieste provenienti dal territorio sulla necessità di effettuare i tamponi".

Sempre nella stessa interrogazione si chiede se “la Giunta medesima intenda intervenire mediante una 'sorveglianza attiva' per intercettare gli asintomatici"e “se e quando vorrà prendere accordi con le associazioni di categoria dei laboratori di analisi privati".

