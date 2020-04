Coronavirus, al via i tamponi drive through a Medicina, il sindaco: "Solo a chi è stato convocato da AUSL"

"Ecco il drive through (la possibilità di effettuare il tampone direttamente in auto, recandosi presso un luogo a ciò destinato - ndr) alla Casa della Salute di Medicina per fare i tamponi più velocemente, con maggiore sicurezza". Lo annuncia il sindaco Matteo Montanari specificando che verranno effettuati "solo a chi è stato convocato da AUSL".

Il comune di Medicina e la frazione di Ganzanigo erano diventati "zona rossa" con isolamento pressoche totale, con il divieto di entrata e uscita. Con l'ultima ordinanza però viene equiparato alle zone di maggiore controllo delle province di Rimini e Piacenza.

"Sono numerose le persone senza sintomi da oltre due settimane - fa sapere il primo cittadino e - l’esito negativo di due tamponi fatti in 48 ore permette di dichiararle guarite". Sarebbero già sei le persone dichiarate guarite il 7 aprile: "Nelle prossime settimane ci aspettiamo di superare finalmente il numero delle persone che abbiamo perso".

Iniziano anche i test sierologici solo sui dipendenti dell’Ausl di Imola e sugli operatori sociosanitari della Casa della Salute di Medicina e si procederà con tutte le Case Protette: "Si tratta di una garanzia in più e di un’occasione per tarare questi test in vista di un probabile uso massivo sulla popolazione in futuro", conclude Montanari.