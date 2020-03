Coronavirus, i sindacati: "Tamponi a tappeto? Positivi asintomatici lavorano"

Cgil, Cisl e Uil Emilia-Romagna si domandano quando cominceranno i tamponi a tappeto annunciati dalla Regione e chiedono un incontro in viale Aldo Moro per chiarire la situazione in cui si trova il personale sanitario.

"A distanza di sei giorni, stiamo ancora aspettando che qualcosa si muova - si legge in una nota - mentre cresce la nostra preoccupazione per la salute di chi lavora e cresce anche la tensione del personale delle Aziende sanitarie per la poca chiarezza con la quale vengono gestite le situazioni dopo lo sviluppo di nuove positività".

"Sappiamo, infatti, che la Regione ha inviato alle Aziende un documento (di cui ne siamo venuti a conoscenza grazie agli stessi dipendenti) che contiene a nostro avviso un grave errore di lettura e una grave contraddizione della normativa vigente. L’indicazione che viene fornita - prosegue la nota - è di far andare al lavoro il personale Covid positivo nel caso sia asintomatico, mentre nel decreto Speranza si parla di "base volontaristica".

"Inoltre, nel documento mandato alle Ausl, si dovrebbe modulare differentemente la tutela della salute degli operatori del S.S.R. a seconda che siano in zone ad elevata, moderata o massima diffusione, effettuando, in maniera differenziata, i tamponi sia per numero che per tempi. Sono passaggi che richiedono chiarimenti immediati, perché vorremmo capire la paternità di una scelta per noi assolutamente incoerente e contraria alla tutela della salute e alla normativa vigente".

"Di conseguenza, si rende necessario un incontro per ridefinirne i contenuti. Per noi la salute di un medico, di una infermiera, di un OSS o di un qualunque altro operatore sanitario ha lo stesso valore da Piacenza fino a Rimini, e i protocolli di prevenzione e tutela della salute su chi lavora devono essere uguali per tutti".

"Poca lucidità, questa è la nostra valutazione, in un periodo molto complesso nel quale la questione primaria della salute del personale sanitario, evidenziata ormai da tutti, rappresenta la centralità della lotta a questa emergenza. Dalla Regione Emilia-Romagna ci aspettiamo un costante confronto con le rappresentanze dei lavoratori, non indicazioni unilaterali. Non ci tireremo indietro di fronte alla salute di chi lavora e di chi usufruisce dei servizi così come non lo stiamo facendo a livello nazionale".

La risposta della Regione

"Siamo pronti al confronto, come facciamo sempre - risponde l'assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini - in merito al documento inviato alle Ausl sul tema della tutela degli operatori sanitari impegnati nella lotta al coronavirus. Un documento che è stato redatto, lo voglio precisare, sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche che abbiamo ricevuto".

"Il nostro impegno - prosegue l’assessore Donini - ad aumentare il numero dei tamponi eseguiti rimane e già lo stiamo onorando. Tra le priorità vi è certamente quella rappresentata dalla necessità di tutelare chi sta facendo uno straordinario lavoro in tutti i luoghi di cura dell’Emilia-Romagna, professionisti che sono messi a dura prova in questi giorni e che non smetteremo di ringraziare”

"Detto questo - conclude Donini - apriremo da subito, assieme al Commissario ad acta per l’Emergenza coronavirus, Sergio Venturi, un confronto con le organizzazioni sindacali, per far sì che la lotta al virus possa realizzarsi nelle migliori condizioni possibili, nella difficile situazione nella quale ci troviamo".

