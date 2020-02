Coronavirus, centralino 112 preso d'assalto: "Devo andare a lavorare?"

Duemila chiamate, solo nella giornata di ieri. E' il conto della centrale operativa del 112 e delle stazioni dei carabinieri, presa d'assalto dalle telefonate dei cittadini che, allarmati, hanno chiesto informazioni di ogni genere al personale dell'Arma.

Tra le segnalazioni, le pià disparate, molte erano richieste di informazioni su cosa fare in caso di viaggio. "Sono di Firenze, lavoro in Friuli: posso andare a lavorare?" è stata uno dei quesiti rivolti al personale del 112, domande tra le quali sono spiccate le richieste di tamponi a domicilio per verificare la presenza di contagio e domande mentre si era in viaggio in autostrada dentro il territorio bolognese.

Il 112 era uno dei numeri forniti nelle indicazioni dalla regione, assieme al numero 1500, al 118 e al numero verde 800.033.033. Con il secondo sovraccarico e quest'ultimo attivo solo in orari di ufficio le telefonae si sono spostate in massa verso i ben più conosciuti 118 e 112, creando non poche difficolta agli operatori. Le chiamate sono state tuttavia smistate verso i numeri di competenza, dopo avere tranquilizzato e fornito spiegazioni a tutti i cittadini.